Il G7 di Hiroshima si è concluso con una breve cerimonia in cui i leader presenti hanno rinnovato il loro impegno a sostegno dell’Ucraina. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato presente alle ultime due sessioni di lavoro dedicate all’Ucraina e alla pace e stabilità. I leader hanno ribadito la loro ferma volontà di fornire assistenza diplomatica, finanziaria, umanitaria e militare all’Ucraina, sottolineando la determinazione nel ripristinare la pace nel paese e sostenere l’ordine internazionale libero e basato sullo stato di diritto.

Zelensky ha ringraziato i leader presenti per l’addestramento dei piloti ucraini, dopo l’approvazione da parte di Washington. Ha sottolineato che finché gli invasori russi rimarranno sul suolo ucraino, non ci sarà spazio per negoziati. Ha espresso gratitudine a tutti i partner e alleati per il loro supporto e ha affermato che ogni decisione presa per la difesa dell’Ucraina avvicina la vittoria.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha commentato sui social media l’intervento del presidente Zelensky a Hiroshima, definendo il suo messaggio potente. Ha sottolineato che il G7 sostiene con forza gli sforzi del presidente Zelensky nel portare una pace giusta e duratura, che ripristini la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina e sia coerente con i principi della Carta delle Nazioni Unite.