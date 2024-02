Panico a Parigi dopo un attacco avvenuto sabato mattina alla stazione Gare de Lyon. Un uomo, identificato come cittadino maliano di 32 anni, ha aggredito i viaggiatori con un coltello e un martello, ferendo tre persone. L’attacco ha provocato un ferito grave, non in pericolo di vita, e due feriti lievi, tutti trasportati in ospedale. Gli agenti di polizia e la sicurezza ferroviaria sono intervenuti prontamente per arrestare l’aggressore, il quale ha mostrato una patente italiana al momento dell’identificazione. Le motivazioni dell’attacco sono ancora sconosciute. Si sospetta che l’uomo soffra di disturbi psichiatrici. Nonostante l’incidente, la stazione rimane in funzione, anche se l’accesso alla hall numero 3, teatro dell’aggressione, è vietato. Un imponente dispiegamento militare e di polizia è stato attuato, mentre il traffico dei treni risulta rallentato in partenza. La situazione continua a essere monitorata attentamente.