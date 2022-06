Braccio di ferro con Vladimir Putin sul gas. “Ma questo non significa che non si possa avere il braccio più forte esercitando la forza” – ha detto il ministro tedesco dell’Economia e del Clima Robert Habeck , secondo quanto riportato dal Guardian. Ha poi aggiunto che la situazione tesa e i prezzi elevati sono una diretta conseguenza della guerra di Putin contro l’Ucraina. “Non c’è errore – ha rimarcato- La strategia di Putin serve per turbarci, aumentare i prezzi e dividerci. Non lo permetteremo. Ci difendiamo in modo risoluto, preciso e ponderato”. Intanto domani, martedì, si riunirà il comitato di sicurezza per il livello di allarme sul gas.