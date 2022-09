Il prezzo del gas scende ancora e nel frattempo si attendono le misure che dovranno mettere in campo i ministri dell’Energia dell’Ue. Ad Amsterdam le quotazioni scendono del 5% a 209 euro al megawattora.

In calo anche a Londra dove il prezzo scende dell’1,7% a 404 penny al Mmbtu. La ministra spagnola per la transizione ecologica Teresa Ribera, nel corso del consiglio dei ministri Ue dell’energia a Bruxelles, ha affermato: “Ci sono alcuni paesi che non sostengono l’idea di limitare nulla di ciò che viene dalla Russia” ma c’è una stragrande maggioranza di Paesi che capisce che è importante misurare bene, ma prendere misure in quella direzione. Ci stiamo preparando, è una questione molto delicata, è importante lavorare bene sul modo in cui l’Unione Europea e i suoi operatori possono inviare un segnale del prezzo che siamo disposti a pagare, inviando così un messaggio chiaro”