VITERBO – In Prefettura arriva Gennaro Capo. Sarà il nuovo prefetto della Tuscia.

Nato a Napoli il 22 dicembre 1961, laureato in giurisprudenza, è stato immesso nei ruoli dell’Amministrazione civile dell’Interno il 3 aprile 1989.

Capo subentra ad Antonio Cananà, destinato a svolgere le funzioni di capo dell’Ispettorato generale di amministrazione presso il Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.