Il mistero attorno al video che ritrae la giudice catanese Iolanda Apostolico, che aveva inizialmente bocciato il decreto Cutro e non convalidato i trattenimenti di 8 richiedenti asilo tunisini, durante una manifestazione del 2018 contro il divieto di approdo per 150 profughi, rimane senza risposta. La domanda su chi abbia girato il video, che è stato condiviso dal ministro Matteo Salvini, resta aperta. L’avvocato Christian Petrina, che rappresenta il carabiniere precedentemente indicato come autore del filmato, afferma che il suo assistito non ha confessato nulla e quindi non può aver ritrattato alcunché.

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha emesso una nota per smentire l’avvio di un’ispezione a Catania o un procedimento disciplinare contro la giudice Apostolico, contrariamente a quanto riportato da alcuni siti web. Ha dichiarato che ha dato il mandato per raccogliere informazioni relative alla giudice a seguito di interrogazioni parlamentari.

I partiti della maggioranza avevano richiesto l’invio degli ispettori alla procura di Catania attraverso interrogazioni parlamentari la scorsa settimana, sollevando preoccupazioni sulla neutralità e l’imparzialità della giudice, in particolare alla luce del video che la ritrae in una manifestazione. L’autore del video rimane sconosciuto.

Il sindacato dell’Arma Sim aveva precedentemente smentito che il militare avesse confessato le riprese. L’avvocato del carabiniere nega che il suo cliente abbia mai ammesso alcunché ai superiori e sottolinea che ci sono procedure specifiche previste dalla normativa militare per una confessione di questo tipo.

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha confermato che il video non proviene dalla documentazione della questura di Catania e che la dottoressa Apostolico non è menzionata in nessuno degli atti ufficiali dell’epoca. La questione della diffusione del video è ora nelle mani della procura. La Lega aveva affermato che 4 dei migranti liberati dalla giudice Apostolico sono irreperibili, ma la loro legale nega questa affermazione e afferma di sapere dove si trovano, intendendo farli recare negli uffici immigrazione per la notifica del diniego all’asilo.