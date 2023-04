Il governo italiano sta valutando l’introduzione di un bonus famiglie sul modello del 110% per incentivare l’aumento delle nascite, una priorità per la premier Giorgia Meloni. Secondo la proposta del Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, i nuclei familiari composti da almeno due figli non pagheranno le tasse. Inoltre, è stata proposta una detrazione di 10.000 euro l’anno per ogni figlio a carico fino alla fine degli studi universitari, senza limiti di reddito. Questo potrebbe rappresentare un importante sforzo per sostenere i nuclei familiari e invertire la rotta dell’inverno demografico, soprattutto considerando che l’Italia ha una natalità al minimo storico. Tuttavia, le risorse disponibili per finanziare queste misure sono limitate, e il governo dovrà quindi trovare un modo per bilanciare le spese. In ogni caso, il tema dell’emergenza nascite è al centro del dibattito politico e il governo sembra intenzionato a trovare soluzioni per incentivare le famiglie a mettere al mondo figli. Molti politici dell’opposizione hanno espresso preoccupazione per la proposta, sostenendo che l’obiettivo principale dovrebbe essere quello di offrire lavoro stabile e salari adeguati ai giovani in modo da permettere loro di pianificare il proprio futuro e rimanere in Italia.