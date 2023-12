Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, ha fatto ritorno nella sua Atreju, presentandosi per la prima volta da capo del governo nel luogo simbolo della sua crescita politica. Con una voce leggermente roca, la leader di Fratelli d’Italia ha tenuto un appassionato discorso di 70 minuti, rivendicando i successi del governo e attaccando diversi avversari, incluso l’ex premier Giuseppe Conte, Chiara Ferragni, Roberto Saviano e Elly Schlein, quest’ultima citata per nome.

Meloni ha assicurato ai presenti che non si tirerà indietro e che rimarrà in carica finché avrà il consenso del popolo. Questo, ha sottolineato, è il leitmotiv del suo impegno politico, un impegno che non si fermerà nonostante le probabili opposizioni e le critiche, comprese quelle provenienti dai media, che accusa di costruire una narrazione distorta sull’operato del governo.

La leader di FdI ha ringraziato le forze dell’ordine che presidiano territori “abbandonati dallo Stato”, facendo riferimento a Caivano. Ha poi avvertito che il governo sarà contrastato con ogni mezzo, incluso quelli non legittimi, e ha criticato alcuni media per la loro narrazione “livorosa e di parte”.

Meloni ha ottenuto un caloroso applauso dalla platea quando ha ricordato Silvio Berlusconi, e un applauso più tiepido quando ha affrontato il tema del sostegno all’Ucraina. Nonostante molti italiani possano percepire quella guerra come distante, Meloni ha sottolineato l’importanza strategica per l’interesse nazionale e dei popoli europei liberi.

L’Europa, secondo la premier, si trova di fronte a un “memorabile appuntamento con la storia”. Pur senza specificare gli alleati, ha ringraziato Santiago Abascal, leader di Vox, con cui “continueremo a lavorare insieme per un’Europa migliore e diversa”, secondo le sue parole.

Il discorso si è concentrato sui temi chiave di Fratelli d’Italia, tra cui la lotta alla criminalità organizzata, la battaglia contro i rave party, le occupazioni abusive e l’immigrazione clandestina. Ha evitato di parlare di giustizia e non ha accennato a una possibile candidatura futura. Al termine del suo intervento, ha promesso di non essere il tipo di politico che si aggrappa alla poltrona, ma di essere più resistente di quanto i suoi avversari si aspettino, pronta a rimanere in campo per molti anni a venire.