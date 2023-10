La premier Giorgia Meloni è giunta a Torino per partecipare alla giornata conclusiva del Festival delle Regioni, dove è emerso un forte richiamo alla diversità territoriale e alla valorizzazione delle risorse italiane. Nel suo intervento, Meloni ha sottolineato l’importanza di comprendere che l’Italia è un mosaico di territori con potenzialità straordinarie, ciascuno dei quali possiede risorse e energie significative che meritano di essere riconosciute, sviluppate e connesse. Questo patrimonio territoriale rappresenta il nucleo della forza del Paese e contribuisce a consolidare un senso di appartenenza nazionale.

La premier ha anche menzionato il “Piano Mattei per l’Africa”, un progetto strategico italiano che mira a coinvolgere l’Europa per affrontare questioni cruciali legate allo sviluppo dei paesi africani e alla gestione dei flussi migratori. Ha sottolineato l’importanza di affrontare le opportunità che emergono dalle crisi in corso.

Meloni ha evidenziato l’obiettivo di ripristinare la centralità del Mediterraneo, riconoscendo il potenziale energetico dell’Africa e la necessità di creare reti di collegamento. Ha menzionato l’importanza di progetti come il cavo sottomarino con la Tunisia e ha sottolineato che l’Europa deve affrontare questa realtà in modo strategico.

Il “Piano Mattei per l’Africa” è stato descritto come un progetto che unisce diversi aspetti, inclusi lo sviluppo dei paesi africani e il ruolo chiave dell’Italia nel Mediterraneo. Meloni ha enfatizzato l’importanza di utilizzare in modo efficiente le risorse disponibili.

La premier ha anche discusso delle sfide e delle riforme in corso in Italia, sottolineando l’importanza dell’autonomia differenziata e della riforma delle istituzioni per garantire stabilità e coesione nazionale. Ha ribadito l’impegno per abbattere le liste di attesa nel sistema sanitario e ha sottolineato la necessità di una gestione efficiente delle risorse per garantire la sostenibilità del sistema sanitario.

In conclusione, Giorgia Meloni ha invitato a un confronto coraggioso e onesto su come vengono spese le risorse, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza dei servizi e garantire un sistema sanitario efficace.