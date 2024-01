La premier Giorgia Meloni ha concluso la sua conferenza stampa di fine anno dopo poco più di tre ore, rispondendo a 42 domande dei giornalisti. La presidente del Consiglio si è scusata per il rinvio della conferenza per motivi di salute, negando l’intenzione di sfuggire alle domande dei giornalisti.

Meloni ha enfatizzato il suo impegno a svolgere il ruolo di premier con determinazione, sottolineando la sua indipendenza e il rifiuto di accettare influenze esterne sulle sue decisioni. Ha affrontato l’accusa di familismo, difendendo la presenza di parenti nel suo partito e ribadendo che la dedizione alla politica può portare a legami personali senza compromettere il valore del militante.

Riguardo alla sua famiglia, Meloni ha dichiarato che, in caso di scelta tra il ruolo di premier e sua figlia Ginevra, sceglierebbe sua figlia senza esitazione, sottolineando l’importanza della maternità nella sua vita.

La premier ha annunciato la decisione di deferire Pozzolo al collegio dei probiviri di Fdi, in attesa di sospensione, e ha evidenziato la necessità di responsabilità nell’uso delle armi da parte dei parlamentari.

Su temi politici, Meloni ha affermato di non aver ancora deciso se candidarsi alle elezioni europee e ha escluso la possibilità di un rimpasto ministeriale, elogiando la sua attuale squadra. Ha sottolineato la priorità di affrontare la questione delle pensioni in modo equilibrato e ha indicato la messa a terra del nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza come uno degli obiettivi principali per i primi sei mesi del 2024.

Sulla questione della privatizzazione, Meloni ha dichiarato che il governo mira a mantenere il controllo pubblico nelle partecipate, come nel caso di Poste, o ad accogliere privati con quote minoritarie, come nelle Ferrovie.

Riguardo al referendum sul premierato, Meloni ha sottolineato che non è un referendum su di lei, ma sul futuro del paese. Ha rifiutato la possibilità di formare una maggioranza stabile con la sinistra e ha sottolineato la necessità di sostenere le riforme sulla burocrazia e sulla giustizia.

Infine, la premier ha affrontato diverse questioni, dalla gestione dell’immigrazione alle recenti critiche del presidente Mattarella sul ddl concorrenza, esprimendo la volontà di ascoltare le preoccupazioni e di lavorare per il bene del paese.