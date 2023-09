Il Presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, è giunto a New York per partecipare all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove terrà un discorso. Inoltre, è prevista una deposizione di corona di fiori e incontri con rappresentanti di associazioni italoamericane. Il Presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, ha fatto il suo ingresso a New York per partecipare all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Durante la mattinata, prenderà parte all’apertura dei lavori, dove sono attesi discorsi importanti, tra cui quelli del segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, e del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Nel pomeriggio, alle 16.30 locali (le 22.30 in Italia), Giorgia Meloni presenzierà a Columbus Circle per deporre una corona di fiori. Questo gesto avverrà in presenza di rappresentanti della Columbus Citizen Foundation e di altre associazioni italoamericane, simboleggiando l’importanza delle relazioni tra l’Italia e gli Stati Uniti. Domani, Giorgia Meloni terrà il suo discorso all’Assemblea Generale dell’Onu, un momento chiave per condividere le posizioni e gli obiettivi dell’Italia su questioni globali di rilevanza internazionale. Questo rappresenterà un’opportunità per la leader italiana di esprimere le visioni e gli impegni del suo governo a livello globale. Dopo l’Assemblea Generale, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha raggiunto New York e si è poi diretto a Washington per incontrare Joe Biden alla Casa Bianca. Durante questa visita, Zelensky intende ringraziare gli Stati Uniti per il loro sostegno all’Ucraina nella sua lotta per l’indipendenza e la libertà. Nel frattempo, il comandante delle forze di terra ucraine, Alexander Syrsky, ha reso noto che, nonostante alcuni progressi nella controffensiva ucraina, la situazione sul fronte orientale resta difficile e le battaglie sono feroci. L’Ucraina cerca di mantenere l’iniziativa e ha dichiarato di non dare tregua al presidente russo Vladimir Putin. La partecipazione di Giorgia Meloni all’Assemblea Generale dell’Onu e gli incontri diplomatici in corso dimostrano l’impegno dell’Italia nelle questioni internazionali. Nel frattempo, l’Ucraina continua a lottare per la sua integrità territoriale contro le forze russe, cercando il sostegno della comunità internazionale nella sua battaglia. Resta da vedere come si svilupperanno gli eventi e come le decisioni prese in questi incontri influenzeranno il futuro delle relazioni internazionali.