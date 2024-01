Il rientro di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, dopo una prolungata pausa natalizia, promette di essere caratterizzato da decisioni cruciali in un periodo di massima incertezza. Tra l’impasse nel centrodestra riguardo alle regionali in Sardegna e le scelte da fare in merito ai balneari e al commercio ambulante, il leader di Fratelli d’Italia si trova ad affrontare una serie di sfide che dovranno essere risolte entro una decina di giorni, massimo due settimane.

Sebbene gli appuntamenti specifici non siano ancora stati fissati, si prevede che sarà necessario un vertice tra i leader della maggioranza per superare i primi ostacoli del 2024. L’anno si prospetta “complesso”, come ammesso dalla stessa premier, soprattutto considerando le sfide potenziali sui conti pubblici nel caso di una frenata della crescita economica.

La campagna per le elezioni europee è ufficialmente iniziata, e Meloni deve affrontare la decisione di confrontarsi o meno con Bruxelles sulla questione delle spiagge e degli ambulanti. Matteo Salvini ha già indicato la sua reticenza a cedere alle richieste che metterebbero a rischio i “sacrifici” degli italiani, complicando ulteriormente la ricerca di una soluzione che soddisfi la sensibilità della categoria dei balneari, sostenuta da tutti i partiti del centrodestra.

Nel frattempo, la situazione in Sardegna rischia di creare una rottura nel centrodestra, con la Lega che sostiene Christian Solinas e Fratelli d’Italia che appoggia Paolo Truzzu. La battaglia per il terzo mandato dei governatori è in corso, e Giorgia Meloni dovrà affrontare non solo le decisioni immediate, ma anche la gestione delle tensioni interne al suo schieramento.

Il 2024 si prospetta dunque come un anno cruciale per Giorgia Meloni, che dovrà navigare tra le sfide politiche e le decisioni strategiche per mantenere la coesione nella sua coalizione e affrontare le complesse dinamiche della politica italiana.