La Premier Giorgia Meloni ha risposto duramente alla Relazione della Commissione Europea sullo stato di diritto nell’UE, con particolare riferimento alla libertà di informazione e al servizio pubblico radiotelevisivo in Italia. In una lettera indirizzata alla Presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, Meloni ha denunciato l’uso distorto della Relazione da parte di alcuni media, accusati di disinformazione e mistificazione.

La Premier, attualmente in missione a Pechino per un incontro bilaterale con il Primo Ministro cinese Li Qiang, ha sottolineato che la Relazione è stata sfruttata politicamente per attaccare il Governo italiano, sostenendo falsamente che in Italia lo stato di diritto e la libertà di informazione sarebbero a rischio. Meloni ha ribadito che non c’è stata alcuna interferenza sulla governance della Rai e ha contestato le “fake news” e le valutazioni inaccettabili propagate da alcuni mezzi di comunicazione.

La lettera, pubblicata durante la delicata missione della Premier in Cina, ha l’obiettivo di chiarire la posizione del Governo italiano e difendere l’immagine del Paese, respingendo le accuse di minacce alle libertà fondamentali.