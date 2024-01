La premier Giorgia Meloni ha recentemente affrontato diverse questioni durante le sessioni parlamentari, fornendo risposte e riflessioni su vari argomenti di interesse nazionale. In particolare, Meloni ha commentato il Patto di stabilità, la situazione della sanità, le privatizzazioni e la situazione in Medio Oriente.

La premier ha difeso il Patto di stabilità, sottolineando che le regole approvate non rappresentano necessariamente il massimo sindacabile, ma piuttosto l’accordo migliore possibile date le circostanze. Ha evidenziato che presentarsi al tavolo delle trattative con un deficit al 5,3% richiede maggiore flessibilità, soprattutto quando si eredita un deficit causato dalla ristrutturazione delle seconde e terze case. Meloni ha dichiarato che il governo ha ottenuto un buon compromesso, dimostrando che la stagione dei soldi spesi a scopo elettorale è terminata.

Nel dibattito sulla sanità, la segretaria del Pd, Elly Schlein, ha interrogato la premier chiedendo se fosse al governo per risolvere i problemi degli italiani o per scaricare responsabilità su altri. Meloni ha risposto sottolineando che il tetto alle assunzioni nel settore sanitario è stato introdotto nel 2009, mentre il governo attuale sta lavorando per superarlo. Ha affermato che il diritto alla salute dei cittadini è una priorità assoluta e che il governo è impegnato nel superamento di limiti di spesa per assunzioni.

Sulla questione delle privatizzazioni, Meloni ha chiarito che non si tratta di svendere o dismettere, ma di utilizzare le privatizzazioni come strumento di politica industriale. Ha criticato le scelte passate, come lo spostamento della sede legale e fiscale della Fiat fuori dall’Italia, sottolineando l’importanza di proteggere il patrimonio economico nazionale.

Infine, la premier ha affrontato la situazione in Medio Oriente, affermando che l’Italia è da sempre favorevole a uno Stato palestinese. Ha sottolineato che l’intesa non può essere chiesta unilateralmente e che è essenziale il riconoscimento degli interlocutori, compreso Israele. Meloni ha annunciato che l’Italia sta lavorando per portare minori palestinesi nel paese per cure ospedaliere.

In conclusione, le dichiarazioni di Giorgia Meloni evidenziano l’impegno del governo su diverse sfide, dalla stabilità economica alla sanità, dalle privatizzazioni alle questioni internazionali. La premier sostiene politiche che mirano a proteggere gli interessi nazionali e a trovare soluzioni concrete per il benessere della società.