La Premier Giorgia Meloni ha ribadito il suo impegno come leader europeo, affermando di aver votato contro la riconferma di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione Europea poiché non considerava appropriata la sua direzione politica. Meloni ha escluso che questo voto isoli l’Italia in Europa, sostenendo che il dialogo con von der Leyen continuerà, soprattutto in vista delle prossime nomine per ottenere deleghe di rilievo come economia, industria, competitività o coesione.

Mentre Meloni si prepara per le trattative europee, in Italia cresce lo scontro tra Lega e Forza Italia. Antonio Tajani, leader di Forza Italia, ha sostenuto la riconferma di von der Leyen, sottolineando che il Partito Popolare Europeo (PPE) ha vinto e guiderà le decisioni europee. Tajani ha criticato i “patrioti” italiani, come Matteo Salvini, per la loro presunta irrilevanza in Europa. La Lega ha risposto duramente, accusando Forza Italia di votare con la sinistra per ottenere una posizione di potere, e ha definito imbarazzante il sostegno di Tajani a von der Leyen. Tajani ha difeso la sua scelta come coerente, affermando che Forza Italia ora avrà la possibilità di vigilare su temi cruciali come il cambiamento climatico e le politiche sulle auto non elettriche.

Meloni si mantiene distante dalle polemiche interne, concentrandosi sul posizionamento dell’Italia in Europa. In un’intervista al Corriere della Sera, ha evidenziato la necessità di una visione politica chiara e ha assicurato che la collaborazione con von der Leyen continuerà. Il nome in pole per una delega europea di rilievo resta quello di Raffaele Fitto, attuale ministro per gli Affari europei, politiche di coesione e PNRR.

Il futuro di Fitto potrebbe richiedere un mini-rimpasto nel governo, considerando la necessità di rispettare la parità di genere e di trovare una soluzione per sostituirlo nel caso ottenesse una delega europea. La trattativa sulle nomine europee e la possibile redistribuzione delle deleghe ministeriali saranno affrontate a breve.

In conclusione, Meloni intende ottenere per l’Italia un ruolo significativo in Europa, nonostante le tensioni interne alla sua coalizione e il voto contrario alla riconferma di von der Leyen. La strategia della Premier si concentra su un dialogo costruttivo con le istituzioni europee, puntando a ottenere deleghe di peso per influenzare le politiche dell’Unione.