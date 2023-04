Il giornalista Corrado Zunino, inviato per il quotidiano Repubblica, è stato ferito durante un attacco di un drone a Kherson in Ucraina. Il suo interprete ucraino Bogdan Bitik, purtroppo, è morto nell’aggressione. Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha riferito che Zunino sta bene ed è seguito dall’ambasciata italiana a Kiev. Zunino, su Twitter, ha scritto di essere in viaggio verso Odessa con una ferita alla spalla destra causata dal proiettile che ha colpito il suo amico Bitik, morto all’inizio del Ponte di Kherson. Entrambi viaggiavano in modo evidente come giornalisti, con il giubbotto con la scritta ‘Press’. Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha garantito la piena collaborazione delle autorità ucraine e ha confermato che il collaboratore di Zunino è rimasto ucciso nell’attacco. Zunino e Bitik hanno lavorato a lungo sul conflitto in Ucraina. Le forze militari italiane sono entrate in contatto con il giornalista e stanno facendo tutto il possibile per aiutarlo. La morte del collaboratore Bogdan Bitik ha suscitato grande tristezza tra i colleghi di Zunino e della stampa internazionale.