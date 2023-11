In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, sia il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che Papa Francesco hanno alzato la loro voce per condannare questa piaga sociale.

Il presidente Mattarella ha sottolineato il fallimento della società di fronte a drammatici fatti di cronaca che scuotono le coscienze del Paese. Ha affermato che una società umana, ispirata a criteri di civiltà, non può tollerare il continuo stillicidio di aggressioni alle donne o, ancor peggio, il loro assassinio. Ha enfatizzato il dolore insanabile delle famiglie e delle comunità ferite, indicando che dietro queste violenze si cela il fallimento di una società che non riesce a promuovere rapporti paritari tra donne e uomini.

Papa Francesco ha definito la violenza sulle donne una “velenosa gramigna” che affligge la società e ha sottolineato la necessità di eliminarla dalle radici, combattendo pregiudizi e ingiustizie con un’azione educativa centrata sulla dignità della persona.

Mattarella ha richiamato a un rinnovato impegno personale di tutti, sottolineando che la Giornata internazionale richiama a un lavoro congiunto delle istituzioni, delle associazioni, del mondo produttivo, della scuola e della cultura per sradicare questa piaga.

La premier Giorgia Meloni ha ribadito l’impegno del governo nella prevenzione e nel combattere la violenza contro le donne, ricordando alle donne italiane che non sono sole e che il numero 1522 è a disposizione per chiedere aiuto immediato.

In questo contesto, è stato evidenziato che nonostante le leggi e le istituzioni siano presenti per combattere la violenza di genere, è necessario accelerare il percorso verso un profondo cambiamento culturale, come indicato dalla Costituzione, per garantire alle donne l’eguaglianza e la libertà di crescere, sapere e essere sé stesse. La premier ha concluso ribadendo l’impegno continuo del governo in questo ambito.