ROMA- Al via il 25 novembre, proprio in occasione della “Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne”, il primo modulo della prima edizione del progetto regionale di formazione “L’evoluzione dello Spazio Ascolto: violenza e vittime di reato: strumenti conoscitivi e operativi, dalla rilevazione alla presa in carico”, promosso dalla Procura della Repubblica di Tivoli, ASL Roma 5 e Regione Lazio.

L’iniziativa prevede la formazione specifica sul tema della violenza di genere di Medici di Medicina Generale (MMG), Pediatri di Libera Scelta (PLS) e insegnanti ed è strutturato in 5 giornate formative, la prima e l’ultima in presenza, le altre da remoto. Il corso prevede il riconoscimento di crediti ECM per i sanitari. Nel progetto è prevista anche una supervisione per gli operatori precedentemente formati.

L’appuntamento è a partire dalle ore 9:00 a Guidonia, Sala Polifunzionale, via dei Castagni 22.

Dopo i saluti istituzionali e gli interventi di apertura si parlerà anche di

· Vulnerabilità, vittime e violenza: definizioni e principali riferimenti normativi;

· Fattori di rischio e fattori di protezione in un’analisi individuale e di contesto: il punto di vista delle vittime e quello degli operatori socio-sanitari;

· I principali cambiamenti del sistema di protezione per le vittime: le forme della violenza;

· Dibattito e conclusione lavori (14:10)

RELATRICI

Dott.ssa Laura Canulla, Coordinatrice di Progetto, Psicologa, Psicoterapeuta

Dott.ssa Simona Flamminii Minuto, Psicologa, Psicoterapeuta

Nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere di seguito gli altri appuntamenti:

TIVOLI – Il Consultorio e il Presidio Ospedaliero di Tivoli organizzano una giornata interamente dedicata all’informazione e alla sensibilizzazione sul problema. L’appuntamento è per venerdì 25 novembre dalle 9:30 alle 12:30 presso l’Ospedale di Tivoli. Saranno presenti, con un gazebo dedicato, i professionisti del Consultorio e dell’Ospedale per accogliere e dare informazioni utili alle persone interessate.

SETTEVILLE – “Il controllo non è amore, È VIOLENZA”. Gli operatori del Consultorio Familiare di Setteville organizzano una giornata di confronto e dibattito sulla violenza contro le donne. L’appuntamento è per venerdì 25 novembre dalle ore 10:00 presso il Consultorio Familiare di Setteville (Rm), via G. Pascoli, 48.

ZAGAROLO – “L’AMORE NON FA MALE” – 25 NOVEMBRE, GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE dalle 9:30. La ASL Roma 5 aderisce e partecipa al convegno organizzato dall’amministrazione comunale di Zagarolo nel Salone delle Bandiere di Palazzo Rospigliosi.(https://bit.ly/3gxRdqn)