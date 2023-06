La Regione Lazio è in prima linea in occasione della Giornata Mondiale sui disturbi del comportamento alimentare che si celebra oggi, 2 giugno, promossa per potenziare la rete dei soggetti coinvolti a vario titolo nel campo della prevenzione e per sensibilizzare su una problematica molto diffusa.

Il vicepresidente della Giunta Roberta Angelilli e il consigliere regionale e capogruppo di Fratelli d’Italia Daniele Sabatini, hanno ricevuto presso la sede del Consiglio regionale del Lazio la fondatrice dell’Associazione “Donna Donna Onlus” Nadia Accetti che ha donato loro i “cestini della salute” contenenti pasta, olio e pomodoro, ma soprattutto un grande messaggio, ovvero che il cibo non è un nemico da combattere ma può essere invece strumento di gioia, socialità e salute, nell’ambito di una corretta e sana alimentazione. Testimonial della campagna la bambola Nadine, anch’essa donata alle istituzioni e protagonista del depliant informativo che presenta gli obiettivi dell’iniziativa.

“La Regione Lazio – dichiara Sabatini – è protagonista di questa giornata, non soltanto attraverso la concessione del patrocinio, ma con una testimonianza attiva di vicinanza a chi si batte per prevenire e superare i disturbi del comportamento alimentare. Con il vicepresidente Angelilli abbiamo ricevuto Nadia Accetti per manifestarle concretamente la nostra adesione alla battaglia che con grande tenacia porta avanti da anni, dopo essere passata lei stessa nel tunnel del disturbo alimentare, rialzandosi e fondando l’associazione Donna Donna onlus con l’obiettivo di aiutare tutti gli altri”

“Questo – prosegue il consigliere regionale – è soltanto l’inizio di un percorso che prevede il coinvolgimento dell’assessore all’agricoltura Giancarlo Righini, di quello alle politiche sociali Massimiliano Maselli e della presidente della Commissione Sanità e Servizi sociali del Consiglio regionale Alessia Savo”. E’ infatti importante investire sulla prevenzione come l’Associazione sta facendo con successo, creando un’importante rete di collaborazione fra istituzioni, aziende del comparto alimentare, operatori socio sanitari, nutrizionisti, scuole, università, promuovendo una sana cultura dell’alimentazione, favorendo la conoscenza e lo sviluppo delle migliori e più innovative competenze. E sensibilizzando le persone, perché soffrire di disturbi del comportamento alimentare non è uno stigma, è invece fondamentale relazionarsi con gli altri, parlare del problema e farsi aiutare”.

“Ringrazio Nadia Accetti per il grande lavoro che sta svolgendo – conclude Sabatini – e per i positivi risultati fin qui ottenuti. La Regione c’è e ci sarà, pronta a dare un sostegno concreto”.