Oggi, in occasione del Giorno della Memoria, il mondo si unisce nel ricordo dell’orrore della Shoah. Quest’anno, la giornata assume un significato particolare mentre nel Medio Oriente si svolge la guerra tra Israele e Hamas.

Iniziative commemorative sono state organizzate globalmente, con un focus particolare sulla celebrazione della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz. La premier Giorgia Meloni ha annunciato la creazione del Museo della Shoah, un’istituzione dedicata a preservare la memoria della Shoah e a contrastare l’oblio delle atrocità del regime nazifascista e delle vergognose leggi razziali del 1938.

La senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta alla Shoah, ha ricevuto una laurea honoris causa in Scienze storiche presso l’Università Statale di Milano. Nel suo discorso, ha sottolineato che il ricordo della tragedia non si limita al 27 gennaio, ma è presente ogni giorno dell’anno per chi ha vissuto quelle esperienze. La ministra all’Università e Ricerca, Anna Maria Bernini, ha elogiato Segre come simbolo della Shoah, sottolineando l’importanza di non dimenticare mai.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha condannato l’antisemitismo, affermando che la Repubblica non tollererà tale fenomeno. Mentre il Giorno della Memoria ci spinge a riflettere sul passato, è anche un richiamo all’azione per prevenire che simili orrori possano ripetersi nel futuro.