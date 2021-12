VITERBO – Il sindaco di Viterbo, Giovanni Maria Arena saluta i cittadini sui social: “Il mio mandato – spiega – si è interrotto bruscamente per cause non dipendenti dalla mia volontà. Vi ringrazio per i tanti messaggi di stima e di vicinanza che sto ricevendo e grazie ai quali sto mitigando il grande senso di amarezza che provo in questo momento. In questi tre anni e mezzo ritengo di aver realizzato diverse iniziative importanti per la nostra città e finanziato tante opere pubbliche che spero troveranno realizzazione al più presto: ad esempio i 6 milioni per le asfaltature che inizieranno a primavera, il nuovo appalto dei rifiuti che darà maggior decoro alla città, il nuovo appalto del verde pubblico che vede raddoppiato l’investimento rispetto agli anni precedenti, il termine dei lavori a piazzale Gramsci e la riqualificazione di via SS. Liberatrice e via San Faustino. Il giorno delle mie dimissioni ho avuto modo di inaugurare un’opera a cui tenevo moltissimo, ovvero l’apertura del museo di Palazzo dei Priori, dove sono esposte le due più importanti opere di Sebastiano del Piombo. Una cosa poi di cui vado particolarmente orgoglioso è il rapporto che sono riuscito a instaurare con i cittadini e in particolare con i giovani. Ritengo di avere gestito con concretezza e con l’obiettivo di tutelare la salute dei miei cittadini la pandemia che viviamo da due anni e con una certa preoccupazione affronto l’idea di lasciare senza guida la città in questo momento di nuova diffusione del virus. Mi auguro di sapervi felici nel vivere la bellezza degli addobbi della città e spero che possiate passare la festa nella massima serenità e intimità delle vostre famiglie. Buon Natale a tutti voi e arrivederci a presto”.