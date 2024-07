Giovanni Toti, governatore sospeso della Liguria, sta valutando il suo futuro e quello della regione dopo che il Riesame ha confermato i suoi arresti domiciliari. In una lettera all’avvocato Stefano Savi, Toti esprime il peso della sua carica, definendola “più un peso che un onore”. Le sue riflessioni sembrano orientarsi verso le dimissioni, ma Toti intende discuterne con i suoi alleati prima di prendere una decisione definitiva. Ha chiesto al giudice il permesso di incontrare il vicepremier Matteo Salvini e i due assessori regionali Giacomo Giampedrone e Marco Scajola.

Salvini sarà a Genova lunedì per un convegno sulle grandi opere, ma non è certo che l’incontro avverrà quel giorno. I colloqui saranno cruciali per stabilire la linea politica da seguire in Regione e potrebbero portare alla discussione delle eventuali dimissioni di Toti. Il governatore sospeso esprime nella lettera la sua frustrazione e la possibilità di rinunciare al ruolo: “Forse sarebbe stato più facile, fin da subito, sbattere la porta… Non mi spaventa rinunciare ad un ruolo a cui pure sono legato”.

Nel frattempo, la Liguria vive un periodo di grande incertezza. Il Centrosinistra e il M5S continuano a chiedere le dimissioni di Toti, mentre il Centrodestra appare indeciso sul da farsi. Il Partito Democratico, attraverso l’europarlamentare Brando Benifei, sottolinea che la presidenza di Toti non può proseguire e che la regione non può essere “tenuta in ostaggio”.

Dall’altra parte, Matteo Rosso di Fratelli d’Italia difende Toti e propone ulteriori incontri per decidere il futuro. Rosso riconosce l’incertezza della situazione ma insiste sulla necessità di parlare con Toti per chiarire le prossime mosse. Intanto, Pd, M5S e Avs stanno organizzando una manifestazione unitaria a Genova con i leader Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli per chiedere le dimissioni di Toti e promuovere un’alleanza elettorale.

Il segretario regionale del Pd, Davide Natale, conferma che la scelta del candidato avverrà in collaborazione con gli alleati, adeguandosi ai tempi dettati dall’evoluzione della situazione politica.