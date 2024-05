Gitanas Nauseda, il presidente uscente della Lituania, è stato rieletto con un ampio margine nel secondo turno delle elezioni presidenziali. Con il 78% dei voti scrutinati, Nauseda ha ottenuto un mandato chiaro e la sua rivale, la primo ministro Ingrida Simonyte, ha ammesso la sconfitta e si è congratulata con lui.Secondo i dati ufficiali della Commissione Elettorale, Nauseda ha raccolto una solida maggioranza dei voti. “Il popolo lituano mi ha affidato un grande mandato di fiducia e sono ben consapevole che dovrò far tesoro di questo credito”, ha dichiarato Nauseda a Vilnius, esprimendo gratitudine e promettendo di utilizzare la sua esperienza per promuovere il benessere dei cittadini.

Nauseda, un ex banchiere di centrodestra, si è affermato durante il suo primo mandato come statista filoeuropeo e sostenitore convinto dell’Ucraina. Il suo impegno nella difesa e nella politica estera, oltre alla partecipazione ai vertici dell’Unione europea e della NATO, sono stati punti chiave del suo primo mandato. Tuttavia, per nomine di alti funzionari, deve consultare il governo e il Parlamento.

Queste elezioni sono le ottave dalla riconquista dell’indipendenza della Lituania. Pur avendo poche differenze in materia di politica estera e difesa, concordando sulla necessità di aumentare le spese per la difesa in risposta all’invasione russa dell’Ucraina e sostenendo fermamente la NATO, Nauseda e Simonyte hanno differito su varie politiche interne. Le divergenze principali riguardano la nomina dei giudici, le unioni civili per coppie dello stesso sesso e alcune misure economiche.

Con questa rielezione, Nauseda si prepara ad affrontare un secondo mandato con l’obiettivo di consolidare i risultati ottenuti e perseguire nuovi traguardi per il benessere della Lituania e dei suoi cittadini.