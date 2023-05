La sindaca Frontini e il deputato Rotelli: “Il risultato concreto di un’alleanza istituzionale per il territorio”.

“Un lavoro di sinergia tra Governo centrale e Comune di Viterbo che ha permesso l’inserimento, tra i fondi stanziati per il Giubileo, di 4 progetti strategici per il centro storico della città e la viabilità: 2.5 milioni di euro per il completamento delle scuderie di Sallupara, 1.5 milioni di euro per il completamento, restauro e allestimento a polo culturale del complesso di S. Orsola, 1.5 milioni per il completamento della pensilina del Sacrario, 4 milioni per il miglioramento della viabilità nel quadrante nord della città. Fondi che si aggiungono ai 500.000€ già previsti per il recupero della chiesa delle Fortezze, quinto progetto, gestito dalla Soprintendenza”.

A darne notizia sono la sindaca Chiara Frontini e il deputato Mauro Rotelli non appena confermata la notizia dello stanziamento da parte del Governo di 10 milioni di euro per Viterbo tra i fondi per il Giubileo 2025.

“Abbiamo ritenuto fondamentale concentrare questa grande opportunità per completare opere incompiute – aggiunge Frontini – e che ci permettessero di cucire gli interventi di PNRR già previsti, completando il mosaico con i tasselli mancanti. Terminare il recupero delle scuderie di Sallupara, fermo da anni, e della chiesa di Sant’Orsola, già destinataria di un primo stralcio di interventi PNRR, ci consentirà di recuperare due spazi vitali per la rigenerazione del centro storico. Non solo – prosegue la sindaca -: il completamento della pensilina del Sacrario e la realizzazione della rampa di collegamento tra S. Barbara e il raccordino saranno due snodi fondamentali per ripensare e decongestionare la mobilità cittadina. Tutti progetti previsti nel nostro programma di governo e che ora, grazie a questi investimenti, possono diventare realtà. Tutto ciò è stato possibile grazie a un bel lavoro di squadra, con l’on. Mauro Rotelli, che si è battuto affinché Viterbo fosse inclusa nelle aree destinatarie dei fondi, da cui in un primo momento era stata esclusa, e la nostra amministrazione che ha scelto gli interventi più strategici e proposto i progetti in pochissime settimane. Ora tutti a lavoro per metterli a terra, anche questi, nei tempi previsti”.

“Il lavoro in sinergia per il bene del territorio paga sempre – ha commentato il deputato viterbese Rotelli -. Queste risorse recuperate in tempi record, e ufficializzate all’ultimo tavolo di ieri a palazzo Chigi, alla presenza del sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano, sono un riconoscimento molto importante per la città dei papi, in vista del prossimo Giubileo 2025. Viterbo può lavorare su 5 progettualità concrete, utili ai cittadini e finalizzate al recupero storico ed urbanistico del territorio. Nuove risorse per l’amministrazione comunale già alle prese con PNRR e PNC, concreta e veloce collaborazione con gli uffici e con il sindaco Chiara Frontini hanno permesso di recuperare spazio dove in prima battuta la città era risultata assente”.