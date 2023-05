Al via fondi per 400mila euro con l’obiettivo di adeguare in chiave ecosostenibile gli impianti sportivi di Associazioni dilettantistiche e Istituti ecclesiastici.

ROMA- La Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, ha approvato la delibera per la variazione di bilancio al fine di distribuire le risorse residue a favore delle Associazioni sportive dilettantistiche e degli Istituti ecclesiastici per la riqualificazione dell’impiantistica sportiva.

Si tratta del “Bando Sport Senza Barriere” che ha come obiettivo quello di implementare le attività a sostegno della promozione sportiva attraverso l’adeguamento e la messa in sicurezza delle strutture in chiave ecosostenibile.

«Lo scostamento di bilancio che abbiamo approvato, per la somma di 400mila euro, ci consente di far scorrere le graduatorie ferme da tempo e assegnare finalmente le somme previste dal bando che serviranno a finanziare lavori di adeguamento degli impianti in termini di sicurezza e risparmio energetico. È un altro passo a sostegno della promozione sportiva sui territori», ha commentato l’assessore allo Sport e all’Ambiente della Regione Lazio, Elena Palazzo.