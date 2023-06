VITERBO – Giuseppe Fiorello sarà tra ospiti del Tuscia Film Fest 2023. Il popolare attore presenterà lunedì 10 luglio a Viterbo la sua opera d’esordio alla regia Stranizza d’amuri.

Saranno con lui i due giovani protagonisti del film Samuele Segreto e Gabriele Pizzurro.

La ventesima edizione del Tuscia Film Fest avrà luogo nell’ormai tradizionale arena di piazza San Lorenzo dal 7 al 15 luglio 2023.

Il cinema italiano torna così protagonista nel cuore del capoluogo della Tuscia per nove giorni di proiezioni e incontri con registi, attori e addetti ai lavori.

Prevista anche la consegna dei premi Pipolo Tuscia Cinema, Tuscia Terra di Cinema e I mestieri del cinema assegnati ogni anno nel corso dell’evento.

Il programma completo sarà presentato nell’ultima settimana di giugno a Viterbo; dallo stesso giorno sarà avviata la prevendita dei biglietti delle proiezioni di piazza San Lorenzo e degli altri eventi speciali e collaterali.

Il 2023, infatti, segnerà anche la nascita di un festival che partendo da Viterbo si svilupperà fino a metà settembre in alcune delle location più suggestive della Tuscia.

Ispirato a una storia vera, il delitto di Giarre avvenuto nel 1980 in provincia di Catania, Stranizza d’amuri è dedicato a Giorgio Giammona ed Antonio Galatola, giovani vittime del fatto di cronaca nera.

Opera prima di Giuseppe Fiorello, per la prima volta dietro la macchina da presa, è interpretato dagli esordienti Samuele Segreto (tra i protagonisti anche dell’ultima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi) e Gabriele Pizzurro.

Giugno 1982, in una Sicilia che freme per la Nazionale Italiana ai Mondiali di calcio, due adolescenti, Gianni e Nino, si scontrano con i rispettivi motorini lungo una strada di campagna. Dallo scontro nasce una profonda amicizia, ma anche qualcosa di più, qualcosa che non viene visto di buon occhio dalle famiglie e dai ragazzi del paese.

Coraggiosi e affamati di vita, Gianni e Nino non si curano dei pregiudizi, delle dicerie e vivono liberamente. Una libertà che gli altri non comprendono e non sono disposti ad accettare.

Stranizza d’amuri è prodotto da Eleonora Pratelli e Riccardo Di Pasquale per Iblafilm, Fenix Entertainment con Rai Cinema in associazione con Silvio Campara, Golden Goose e GeneraLife.