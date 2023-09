Meneghini & Associati Inventia organizza con Taking Off gli Stati generali della bicicletta, in programma giovedì 14 settembre al Misano World Circuit di Misano Adriatico (RN), dedicati alla tematica della bicicletta e del nuovo ecosistema che si è creato attorno ad essa: turismo, smart city, lifestyle, sostenibilità ed economia.

Sarà l’occasione propizia per fare il punto sulle innovazioni del settore e dialogare sulle nuove tecnologie e sui progetti attuali di cui la bicicletta è protagonista.

I panel in calendario saranno i seguenti:

ore 15.00 Bike Economy

ore 16.30 Sport: il ciclismo come ecosistema di valori

ore 15.00 Smart city: necessità ed opportunità per una città a misura di bici

ore 16.30 Come la bici è diventata un elemento di lifestyle

Download programma

All’interno del programma scaricabile, potrete trovare i relatori e i link per la registrazione a ciascun convegno.

*Il programma è soggetto a variazioni.

Meneghini & Associati Inventia cura le media relation e PR nazionale ed internazionale di Italian Bike Festival.