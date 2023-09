Gli Stati Uniti stanno seguendo con attenzione l’incontro tra il leader nordcoreano Kim Jong Un e il presidente russo Vladimir Putin. Inoltre, Washington ha avvertito la Corea del Nord che qualsiasi vendita o invio di armi a Mosca violerebbe diverse risoluzioni delle Nazioni Unite.

Il portavoce del dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Matthew Miller, ha dichiarato durante una conferenza stampa che gli Stati Uniti continueranno ad imporre sanzioni contro la Corea del Nord. Ha anche suggerito che l’incontro tra Kim Jong Un e Putin indica che Putin sta cercando disperatamente armi a causa delle difficoltà che sta incontrando nella sua guerra contro l’Ucraina.

Queste dichiarazioni riflettono l’attenzione e la preoccupazione degli Stati Uniti per la situazione in Corea del Nord e per la crescente instabilità regionale. Gli Stati Uniti stanno mantenendo una posizione ferma e stanno lavorando per assicurare il rispetto delle risoluzioni dell’ONU e per monitorare gli sviluppi in questa delicata situazione internazionale.