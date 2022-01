MILANO – Gli studenti hanno occupato stamani il liceo classico Manzoni di Milano. Motivo della protesta sono le politiche del governo in ambito scolastico in questi due anni di pandemia e l’assenza di dialogo con professori e dirigenza. Gli studenti hanno così deciso di occupare la scuola, al terzo giorno di lezioni, iniziate lo scorso venerdì. I ragazzi sono entrati regolarmente in classe alle ore 8 e poi si sono radunati nel cortile interno per l’assemblea. Anche nel 2021 gli studenti occuparono ad inizio anno la scuola, passando anche la notte del 12 gennaio dentro l’istituto chiuso per il lockdown.