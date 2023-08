La Giornata Mondiale della Gioventù 2023 (GMG) è giunta alla sua conclusione. L’appuntamento ha avuto luogo presso il Campo da Graça, all’interno del Parque Tejo di Lisbona, sotto il maestoso Ponte Vasco da Gama che attraversa il fiume Tago, collegando Montijo e Sacavém. Papa Francesco è stato presente per un momento di adorazione del Santissimo Sacramento, insieme a numerosi giovani provenienti da ogni parte del mondo, riuniti per la GMG. L’evento ha rappresentato un’occasione unica per riflettere sulla fede, contemplando il significato del Santissimo Sacramento e il messaggio di gioia, bellezza e pace che esso porta con sé.

Il programma ufficiale della GMG 2023 descrive la veglia di preghiera in questi termini: “Prepariamo i nostri cuori ad adorare il Santissimo Sacramento, ricordando la nostra storia di fede e la voce di Gesù che sempre ci accoglie e ci chiama. Con Maria, contempliamolo con verità e gratitudine. Siamo insieme e siamo tanti: impegniamoci a portare a tutti la Gioia, la Bellezza e la Pace del Signore”.

Papa Francesco è arrivato a Lisbona all’inizio della settimana ed è stato coinvolto in vari eventi della GMG, incluso l’importante momento della Via Crucis con i giovani partecipanti. La Via Crucis ha ripercorso i momenti cruciali della vita di Cristo attraverso le 14 stazioni canoniche, dalla condanna a morte da parte di Ponzio Pilato fino alla deposizione nel sepolcro, passando per incontri significativi come quello con sua Madre e con le donne di Gerusalemme.