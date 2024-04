Google ha accettato di distruggere i dati relativi alla cronologia di navigazione sul web di milioni di utenti nell’ambito di una class action avviata nel 2020. La causa accusava Google di aver tracciato molte persone senza il loro consenso, in particolare coloro che navigavano in modalità privata utilizzando Chrome.

L’azione legale affermava che Google non aveva informato adeguatamente gli utenti sui dati raccolti durante la navigazione in modalità incognito. Come parte dell’accordo per risolvere la disputa, Google si è impegnata a cancellare i dati raccolti impropriamente per milioni di utenti e a aggiornare le sue comunicazioni sui dati raccolti. Inoltre, offre agli utenti la possibilità di disabilitare l’opzione cookie da parti terze. L’accordo non prevede compensi per gli utenti individuali, ma consente loro di richiederli.

David Boies, il legale che ha rappresentato gli utenti nell’azione legale, ha definito l’accordo “un passo storico nel richiedere maggiore onestà e responsabilità dalle società tecnologiche”. L’accordo coinvolge potenzialmente milioni di utenti Google che hanno navigato in modalità privata dal 2016 ed è stato raggiunto in via preliminare nel dicembre precedente per evitare il processo.

La società era stata accusata anche dal Dipartimento di Giustizia di monopolizzare la ricerca online e il mercato delle pubblicità sul web. Questo rappresenta uno dei più grandi casi antitrust degli ultimi 25 anni e potrebbe avere profonde implicazioni per il gigante tecnologico e le autorità americane. La risoluzione di questa grana legale rappresenta un sollievo per Google, che si trova ad affrontare diverse sfide legali. La Silicon Valley tiene gli occhi puntati su questo scontro, poiché una vittoria di Google potrebbe influenzare altri colossi tech sotto osservazione antitrust. Tuttavia, una sconfitta potrebbe infliggere un duro colpo al settore tech, soprattutto in un anno elettorale e con un’amministrazione che non intende rinunciare alla sua presa.