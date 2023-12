Mountain View, California – In una sorprendente mossa, Google ha ufficialmente presentato Gemini, il suo ultimo modello di intelligenza artificiale (IA). L’annuncio è arrivato nonostante le voci statunitensi che indicavano un possibile rinvio al 2024 a causa di complicazioni nello sviluppo.

Gemini è descritto da Sundar Pichai, CEO di Google e Alphabet, come “il modello IA più capace e potente che abbiamo mai costruito”. Progettato fin dalle sue fondamenta per essere multimodale, è ottimizzato per tre diverse dimensioni: Ultra, Pro e Nano. Ciò significa che l’IA può comprendere e produrre contenuti testuali, visivi, audio e sviluppare autonomamente codice informatico.

Il modello Gemini è progettato per funzionare su una vasta gamma di dispositivi, dai comuni smartphone ai potenti data center. Google ha suddiviso Gemini in tre livelli distinti per soddisfare differenti esigenze: Ultra per compiti complessi, Pro per attività di media dimensione e Nano per singoli dispositivi.

Pichai ha sottolineato l’importanza della sicurezza durante lo sviluppo di Gemini, affermando: “In ogni fase del suo sviluppo, prendiamo in considerazione i rischi potenziali e lavoriamo per testarli e mitigarli”. Google prevede di implementare Gemini su diversi prodotti e servizi, incluso il suo smartphone di punta Pixel 8 Pro, a partire da applicazioni come il registratore, Gboard e WhatsApp.

Dal giorno della presentazione, il chatbot Bard utilizzerà una versione dedicata di Gemini Pro per ragionamenti avanzati, disponibile in inglese in più di 170 paesi e territori, con l’aggiunta di ulteriori lingue nei prossimi mesi. Nel 2024, Google prevede di estendere l’utilizzo di Gemini su altri suoi prodotti e servizi, tra cui ricerca, Chrome e videochat.

Parallelamente alla presentazione di Gemini, Google ha introdotto CloudTpu v5p, un nuovo sistema progettato per addestrare modelli di intelligenza artificiale in modo più rapido ed efficiente. Questi nuovi sviluppi rappresentano un significativo passo avanti nel campo dell’IA e segnano l’inizio di una nuova era, secondo le parole di Pichai.