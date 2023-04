Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge sulla concorrenza, che prevede alcune importanti novità. In particolare, verranno messe a gara le concessioni per i parcheggi del commercio ambulante nelle aree pubbliche, con una salvaguardia per gli attuali concessionari che potranno rinnovare le proprie concessioni per 12 anni. Inoltre, il settore elettrico sarà potenziato, con la promozione dell’utilizzo dei contatori intelligenti per favorire il risparmio energetico e contenere il prezzo dell’energia elettrica.

Il disegno di legge prevede anche una semplificazione per le vendite promozionali e per quelle sottocosto, che ora potranno essere effettuate inviando un’unica mail certificata agli sportelli unici delle attività produttive di tutti i comuni interessati. Questa norma punta a favorire le attività commerciali presenti in più comuni, come ad esempio le catene di supermercati, elettronica, elettrodomestici o abbigliamento.

Il ddl Concorrenza approvato dal Consiglio dei Ministri prevede anche norme sul settore farmaceutico e un rafforzamento dei poteri dell’Autorità Antitrust sul settore digitale. Secondo il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, questa legge è al servizio dei cittadini e delle imprese.