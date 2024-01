Il governo italiano è attivamente impegnato nella ricerca di un accordo di divorzio consensuale con ArcelorMittal sull’ex Ilva, al fine di evitare un prolungato contenzioso legale. Secondo fonti sindacali, durante il tavolo di confronto a Palazzo Chigi, i rappresentanti del governo hanno dichiarato di essere al lavoro con i legali delle due parti per raggiungere una soluzione rapida, con l’annuncio atteso entro mercoledì sulla possibilità di un accordo.

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha sottolineato l’urgenza di un intervento deciso per cambiare la situazione critica dell’ex Ilva, definendo gli ultimi dieci anni “per nulla esaltanti”. Ha evidenziato il mancato rispetto degli impegni occupazionali e il declino progressivo della produzione, anche in periodi di profitto elevato per l’industria siderurgica in Europa.

Urso ha annunciato l’intenzione di invertire la rotta e ricostruire l’ex Ilva con un focus sulla tecnologia green. Ha criticato l’atteggiamento di ArcelorMittal, che si è dichiarata disposta a scendere in minoranza senza contribuire finanziariamente, scaricando l’onere sullo Stato e insistendo sul privilegio di condividere la governance, il che non è accettabile secondo le leggi europee sugli aiuti di Stato.

Il ministro ha anche sottolineato l’irrazionalità degli accordi parasociali del 2020, giudicandoli sbilanciati a favore del privato e leonini. Ha denunciato la mancanza di impegno da parte di ArcelorMittal, che ha deconsolidato l’asset e richiamato i propri tecnici senza apportare risorse all’azienda.

Il governo ha incaricato Invitalia e il suo team legale di esplorare tutte le possibili soluzioni per risolvere la situazione critica dell’ex Ilva.