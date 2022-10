VITERBO – “E’ inquietante il tentativo della solita sinistra di demonizzare il centrodestra, i suoi uomini e le sue idee. Se ne facciano una ragione, questi signori: gli italiani non vogliono più personaggi sinistri, che hanno governato, male, il Paese per decenni”. Giulio Marini, responsabile Turismo di Forza Italia nel Lazio, ne è sicuro: “Presto nascerà un esecutivo sostenuto da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, che avrà al centro gli interessi dei cittadini, non quelli delle lobby economico-finanziarie, che pretendono di dettare l’agenda al Governo italiano. E, in questo contesto, Forza Italia rappresenterà, come ha sempre fatto, i moderati del Paese, coloro che rifuggono gli estremismi a cui abbiamo assistito in questi giorni, con inaccettabili dimostrazioni di odio nei confronti dell’avversario politico. Fortunatamente, i nostalgici delle Brigate Rosse e della testa in giù per chi la pensa in modo differente sono pochi, pochissimi. Come hanno dimostrato, senza se e senza ma, le recenti elezioni politiche. Adesso sta a noi dimostrare che i cittadini hanno fatto bene a sceglierci, dando al Paese un Governo efficace ed efficiente. E questo è esattamente ciò a cui stanno lavorando Silvio Berlusconi e Antonio Tajani, insieme agli altri leader della coalizione”.