In attesa del nuovo Esecutivo, per questo pomeriggio è stato convocato il Consiglio dei Ministri con all’ordine del giorno la Nota di aggiornamento al Def e alcuni decreti attuativi relativi a riforme del Pnrr come quella degli Irccs e della giustizia.

Anche per quanto riguarda il Parlamento, il presidente della Camera uscente Roberto Fico ha comunicato come il decreto ‘Aiuti-ter’ comincerà il suo iter a Montecitorio. Intanto la leader di Fdi, Giorgia Meloni è già al lavoro sulla squadra di governo e incontra a Montecitorio il leader della Lega Matteo Salvini per fare il punto. Il colloquio è durato circa un’ora dal quale è emerso la voglia di “grande collaborazione e unità di intenti”. In una nota diffusa dopo il colloquio si legge: “”Entrambi i leader hanno espresso soddisfazione per la fiducia data dagli italiani alla coalizione e hanno ribadito il grande senso di responsabilità che questo risultato comporta. Meloni e Salvini hanno fatto il punto della situazione e delle priorità e urgenze all’ordine del giorno del governo e del Parlamento, anche alla luce della complessa situazione che l’Italia sta vivendo”. Inoltre, fonti di Fdi hanno sottolineato come non si sia parlato né oggi e né in questi giorni di nomi, incarichi, attribuzioni di deleghe né separazioni di ministeri e sono prive di fondamento retroscena di stampa su presunti veti, così come le notizie già smentite da Palazzo Chigi su un ‘patto’ Meloni-Draghi”. Hanno anche ricordato il post della Meloni su Fb in cui aveva scritto: “Trovo surreale che certa stampa inventi di sana pianta miei virgolettati, pubblicando ricostruzioni del tutto arbitrarie. Si mettano l’anima in pace: il centrodestra unito ha vinto le elezioni ed è pronto a governare”.