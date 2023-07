A seguito delle difficoltà connesse con i versamenti tributari e contributivi in scadenza il prossimo 31 luglio, il governo ha annunciato di prendersi cura delle esigenze di cittadini e imprese danneggiate dagli eventi naturali eccezionali e imprevedibili che hanno colpito alcune zone d’Italia. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha dichiarato che una volta definite con precisione le zone interessate dalle calamità, il governo prorogherà le scadenze contributive e tributarie per permettere alle imprese e ai cittadini residenti di regolarizzare i predetti obblighi.29

Il viceministro all’Economia e alle Finanze, Maurizio Leo, ha sottolineato che molte zone stanno ancora affrontando difficoltà nell’effettuare i versamenti a causa degli incendi e delle calamità naturali verificatesi in questi giorni. Pertanto, il governo prenderà provvedimenti per aiutare le persone e le imprese che si trovano in queste zone colpite a fronteggiare le sfide e prorogherà le scadenze tributarie e contributive in queste aree specifiche.

La decisione del governo mira a sostenere coloro che hanno subito danni a causa degli eventi catastrofici, offrendo un sollievo finanziario e la possibilità di regolarizzare i loro obblighi fiscali in un momento di difficoltà. L’identificazione precisa delle aree interessate consentirà di fornire assistenza mirata e tempestiva a chi ne ha bisogno.

Questa proroga rappresenta un’importante misura di supporto per coloro che hanno subito perdite a causa delle calamità naturali e mostra l’impegno del governo nel sostenere le comunità colpite in questo momento di emergenza. Ora si attende la definizione delle zone coinvolte e ulteriori dettagli sulle modalità di proroga delle scadenze per garantire che le persone e le imprese ricevano l’aiuto necessario per superare le difficoltà causate dagli eventi eccezionali.