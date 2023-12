In un improvviso dietrofront, il governo ha deciso di non presentare l’emendamento che avrebbe consentito ai dirigenti sanitari e docenti universitari di andare in pensione volontariamente a 72 anni anziché a 70. La decisione è stata annunciata dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, che ha giustificato la mossa affermando che un argomento così cruciale richiede un dibattito più approfondito.

La proposta aveva suscitato polemiche sin dalla sua introduzione, con i sindacati dei medici, in particolare l’Anaao Assome, definendola “un insulto alla categoria” e una mossa per salvare interessi di lobby senza migliorare effettivamente la sanità pubblica.

Nonostante il dietrofront sulle pensioni, resta in programma uno sciopero proclamato dai medici, veterinari e sanitari del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). La protesta, sostenuta anche dalla Cisl, mette a rischio circa 25.000 interventi chirurgici.

Nel frattempo, la manovra si avvia alle fasi finali, con la commissione al Senato pronta a concedere il primo via libera. Restano tuttavia alcuni nodi da sciogliere riguardo alle risorse del fondo parlamentare, con possibile rimodulazione dei finanziamenti agli emendamenti presentati dai relatori e dall’opposizione, concentrata sulla violenza contro le donne.

Il vicepremier Antonio Tajani ha menzionato la possibilità di una breve proroga del Superbonus per i condomini, ma la questione potrebbe essere rinviata al Milleproroghe. Tajani ha evidenziato le difficoltà ereditate dal governo nel gestire il Superbonus, definito da Giorgia Meloni come causa di un “buco” di 140 miliardi nei conti pubblici.

Mentre la commissione Bilancio lavora per chiudere il dossier manovra, l’obiettivo è di concludere il voto degli emendamenti entro il 18 dicembre. La discussione generale in Aula inizierebbe il 20 dicembre, con il voto di fiducia e il voto finale previsti per la mattina del 22 dicembre. Tajani si è dichiarato soddisfatto delle correzioni apportate alla manovra, con un’attenzione particolare a casa, pensioni, e dipendenti pubblici. Forza Italia, tuttavia, non ha ancora abbandonato la speranza di presentare un’emendamento tecnico, aprendo una finestra straordinaria per il Superbonus.