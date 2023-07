Nel pomeriggio di ieri, un alpinista proveniente da Roma ha perso la vita durante un’arrampicata ai Prati di Tivo, in provincia di Teramo. Due alpinisti romani stavano scalando la Via Mirka sul Corno Piccolo, nel massiccio del Gran Sasso, quando, per ragioni ancora sconosciute, il primo di cordata è caduto lungo la parete durante il quarto tiro e ha perso la vita. L’alpinista è rimasto incastrato in una nicchia della parete sottostante, e inizialmente il suo compagno pensava che stesse bene. Il secondo alpinista ha prontamente allertato il numero di emergenza 118, scatenando il protocollo di soccorso in montagna. Il Soccorso Alpino e Speleologico è stato attivato e ha inviato un elicottero sul luogo dell’incidente. A causa delle forti raffiche di vento, un tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico è stato calato lungo la parete per recuperare l’alpinista superstite, mentre altri soccorritori hanno proceduto al recupero e al trasporto della salma.