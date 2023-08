Un tragico incidente stradale è avvenuto sulla A4, con un bilancio di 15 feriti, tra cui sette minori, secondo le informazioni fornite dalla Struttura Operativa Regionale Emergenza Sanitaria (Sores). Una donna è in gravi condizioni e è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Udine. Inoltre, due minorenni in condizioni serie sono stati trasferiti in elicottero all’ospedale di Cattinara a Trieste, mentre una persona in gravi condizioni e altre dieci persone ferite in modo lieve sono state soccorse.

L’incidente è avvenuto quando un autobus turistico è entrato in collisione con un camion frigo polacco carico di frutta e verdura. L’autobus era pieno di turisti ucraini che stavano tornando nel loro paese. Nonostante il forte impatto, alcuni passeggeri sono riusciti ad uscire autonomamente dall’autobus. Tuttavia, l’autista e alcune persone, tra cui un bambino, sono rimaste intrappolate nelle lamiere contorte.

Le squadre di soccorso, compresi i vigili del fuoco e le equipe mediche, sono intervenute prontamente. I pompieri hanno liberato i feriti più gravi e li hanno affidati a squadre mediche giunte con l’elicottero. Alcuni feriti sono stati trasferiti d’urgenza negli ospedali della zona, con almeno un paio di casi considerati critici. Altri passeggeri hanno riportato ferite meno gravi, ma diversi sono in stato di choc, tra cui alcuni bambini.

A causa dell’incidente, il tratto autostradale è stato chiuso al traffico in direzione Trieste per agevolare le operazioni di soccorso. Inoltre, i volontari della Protezione Civile sono stati convocati per fornire supporto e conforto ai passeggeri che hanno subito ferite minori o che sono in stato di shock. La situazione resta critica e le autorità stanno lavorando per gestire questa emergenza su vasta scala.