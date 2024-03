Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è stato formalmente iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Roma con l’accusa di autoriciclaggio. Questa mossa è stata effettuata contemporaneamente all’inizio del suo interrogatorio, richiesto personalmente da Gravina stesso per “chiarire la sua posizione”. L’incontro con gli inquirenti, della durata di circa un’ora, si è svolto nel contesto di un’indagine avviata su segnalazione della Direzione Nazionale Antimafia riguardo a presunte attività illecite attribuite a Gravina.

La difesa di Gravina, rappresentata dagli avvocati Leo Mercurio e Fabio Viglione, ha dichiarato che il presidente, pur non essendo formalmente indagato, ha richiesto di essere ascoltato per chiarire la sua posizione a seguito di recenti strumentalizzazioni e distorsioni della verità. Il verbale dell’interrogatorio sarà utilizzato nel procedimento in corso per ricostruire gli eventi e chiarire le accuse.

Il procuratore capo Francesco Lo Voi ha pianificato un incontro con i titolari del procedimento per definire i passi successivi da intraprendere. L’indagine riguarda diverse presunte irregolarità, tra cui l’assegnazione di un bando per un canale tematico della Lega Pro di calcio alla Isg Ginko nel 2018, una compravendita di una collezione di libri antichi di Gravina e l’acquisto di un appartamento a Milano da parte del presidente della FIGC.

Si sta valutando attentamente se il fascicolo sarà trasmesso alla procura di Milano in relazione alla competenza territoriale. Al momento non è stato stabilito un calendario per ulteriori audizioni o convocazioni, e non sono previsti incontri tra i pubblici ministeri di Roma e quelli di Perugia, dove sono indagati per abuso d’ufficio e falso il finanziere Pasquale Striano e il procuratore Antonio Laudati della Direzione Nazionale Antimafia.