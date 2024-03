Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, si è trovato costretto a subire un’indagine per difendersi dalle accuse di un presunto secondo dossieraggio, definito come “falsità” provenienti da fonti anonime e ricorrenti. Durante un incontro con gli arbitri sul caso dossieraggio, Gravina ha espresso il suo disappunto riguardo alla situazione, sottolineando di aver presentato documenti ufficiali per dimostrare la propria innocenza.

Gravina ha affermato di voler conoscere non solo chi ha predisposto il dossieraggio, ma anche i nomi dei mandanti dietro queste azioni. Ha precisato di non aver ricevuto accuse dai magistrati fino a ieri e ha messo a disposizione una serie di atti, inclusi bonifici bancari, per dimostrare la sua trasparenza.

L’indagine su Gravina riguarda l’accusa di autoriciclaggio e il futuro del procedimento è legato alla questione della competenza territoriale. Si valuterà se il fascicolo resterà a Roma o verrà inviato a Milano o Firenze, a seconda delle giurisdizioni coinvolte nelle presunte attività illecite.

Gravina, durante un’audizione richiesta presso la Procura della Repubblica di Roma, ha espresso la speranza che le indagini possano individuare i possibili mandanti di queste azioni. Il suo legale, Fabio Viglione, ha sottolineato la volontà del presidente della FIGC di collaborare pienamente con le autorità per fare chiarezza sulla situazione.

Nel frattempo, il procuratore di Perugia Raffaele Cantone ha rivelato che nella vicenda delle operazioni pre investigative su Gravina ci sono stati contatti con soggetti della Lazio, ma finché non si troveranno prove concrete, non ci saranno responsabilità. L’inchiesta sui presunti dossieraggi resta aperta, con l’obiettivo di portare alla luce la verità dietro queste accuse.