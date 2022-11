La Gregori Hotels decide di ampliare il concept ed i servizi aprendo le porte del Borghese Lounge Bar .

Splendido gioiello d’Art Nouveaux situato all’interno de Il CampoMarzio Hotel in Roma.

Il nome si ispira alla leggenda che vede protagonista una donna bellissima ed un misterioso alchimista discendente della Famiglia Borghese .

La ricerca senza tregua di una formula alchemica che potesse far innamorare la fanciulla echeggia ancora fra le vetrine del Borghese.

Così prende vita l’atmosfera perfetta per accompagnare la degustazione delle nostre grandi etichette e dei cocktails originali.

I colori, come per le nostre stanze, sono fondamentali per assaporare i nostri signatures. Così come i profumi, mai casuali, vi accompagneranno in un viaggio in assoluto relax nell’eleganza italiana.

Borghese lounge Bar

vi aspetta in via di Campomarzio 46 A

Open Every Day

dalle 12 alle 24