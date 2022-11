Il grido per la pace si alzerà prossimamente ancora più forte, visto il protrarsi di una guerra che sta minacciando l’intera umanità! Per sensibilizzare le coscienze di tutti e dare più sostegno ai tanti movimenti pacifisti l’artista di origine nordiche EvaLorys presenta il suo nuovo brano “Guerrieri della pace”, in anteprima esclusiva sul canale video YouTube dal 4 Novembre. Il nuovo singolo vede la produzione esecutiva del Maestro Mario Zannini Quirini e verrà pubblicato nelle prossime settimane sulle piattaforme digitali su etichetta Lead Records. L’artista ha deciso di pubblicare “Guerrieri della Pace” in occasione della manifestazione che si terrà a Roma il 5 novembre, un evento al quale aderiscono centinaia di associazioni pacifiste italiane e che l’artista condividerà anche con altre associazioni nel resto del mondo, contribuendo con questo brano a veicolare un messaggio universale oggi più che mai impellente.

Si tratta di un estratto dal musical inedito, scritto e composto tra il 2018 ed il 2019, di seguito alla canzone “Peace” https://youtu.be/xJZjiEh2ovg , condivisa e definita “Fantastic” dal famoso Jeremy Gilley, fondatore dell’associazione internazionale inglese “Peaceoneday.org” (sostenuta anche da Angelina Jolie) e supportata sui canali dell’organizzazione, ma anche dall’americana “19.org” e tante altre. Il musical omonimo sarebbe dovuto andare in produzione nel 2020; l’arrivo della pandemia bloccò il progetto che EvaLorys chiuse in un cassetto ma che, a seguito dei tristi eventi di guerra a cui stiamo assistendo dall’inizio del 2022, l’artista ha deciso di aprire, pubblicando il brano e mettendolo a disposizione di migliaia di persone che si muoveranno in questi giorni per la Pace.

Da sempre una spiccata sensibilità muove l’artista verso argomenti che riguardano l’umanità, ed in generale i suoi testi fanno riflettere su temi che costellano la vita di tutti noi, da quello più impegnativo al più frivolo senza per questo perdere l’efficacia del messaggio. Fin dal suo esordio il personaggio Evalorys rispecchia, nel carattere e nelle azioni, i concetti che poi ritroviamo nei testi: questioni morali ed argomenti attuali come la fine della privacy, il denaro, gli stereotipi dentro ai quali tutti veniamo intrappolati fin da bambini, e tanti altri temi di ingiustizie sommerse. Il messaggio di un testo, la bellezza di una melodia, le vibrazioni che una canzone può trasmettere, devono tornare ad essere la vera ragione per fare musica. La caratteristica più forte del personaggio EvaLorys è, appunto, il fatto di non rimanere indifferente a tutte queste tematiche e di avere la tenacia per combattere l’inconsapevolezza con la quale a volte affrontiamo questa epoca di vita.