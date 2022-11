VILLESE- È stata inaugurata oggi, alla presenza dell’Assessore alla Cultura ed agli Eventi

culturali del Comune di Gorizia Fabrizio Oreti, del sindaco di Villesse, Flavia Viola, del Presidente di Civita Cultura Holding Luigi Abete e del Meeting Place Manager di TIARE Shopping Giuliana Boiano la mostra GUSTAV KLIMT. Sinfonia di arte immersiva realizzata all’interno dell’EmotionHall del Meeting Place Tiare Shopping del Gruppo Ingka Centres, che aprirà ufficialmente al pubblico dal 26 novembre 2022 al 30 aprile 2023.

GUSTAV KLIMT. Sinfonia di arte immersiva, patrocinata dal Comune di Gorizia e dal Comune di Villesse, è un viaggio multisensoriale realizzato dal Tiare con la collaborazione di Stefano Fake per la produzione artistica, il supporto tecnico di Ipermediastudio e Mcube e la consulenza strategica di Civita Mostre e Musei.

Un trionfo dell’arte senza confini, reso possibile dalle installazioni digitali che fanno vivere in modo nuovo e sorprendente i lavori del maestro viennese, che ha fatto della libertà creativa il suo motto: Ad ogni tempo la sua arte, ad ogni arte la sua libertà.

Tiare Shopping ancora una volta con la sua Emotion Hall conferma la propria vocazione pioneristica che consiste nello sperimentare nuove realtà e modi di raccontare l’arte. EmotionHall è, infatti, la prima arena immersiva permanente d’Italia di circa 2.000 mq modulare ed interattiva, dedicata ad arte, cultura e intrattenimento.

“Siamo davvero entusiasti di questa nuova produzione e ringrazio l’Assessore alla Cultura del Comune di Gorizia, Fabrizio Oreti e il Sindaco di Villesse Flavia Viola per aver patrocinato l’iniziativa, cogliendo l’essenza vera del nostro progetto di allargare l’offerta culturale del territorio ai luoghi non convenzionali, anche in ottica di Gorizia e Nova Gorica capitale della cultura 2025” commenta Giuliana Boiano, Meeting Place Manager di

TIARE Shopping . “Crediamo fortemente che oggi i nostri meeting place debbano offrire unitamente all’esperienza di shopping anche nuove forme di intrattenimento culturale e per questo nuovo progetto ci avvaliamo della collaborazione di Civita Mostre e Musei una delle maggiori realtà nel panorama culturale italiano”.

Il Presidente di Civita Cultura Holding Luigi Abete ha così commentato l’iniziativa: “Siamo molto felici di essere presenti in questa nuova iniziativa di EmotionHall, nel nostro ruolo di Corporate Partner, per un duplice motivo.

Civita da sempre è stata pioniera nell’aprire nuove strade per la fruizione dell’arte. È proprio la nostra vision: avvicinare la cultura alle persone, in questo caso unendo tecnologia e bellezza. È per questo, quindi, che ci piace essere compartecipi di questa sfida, in questo luogo, che si avvia a diventare appunto un nuovo spazio culturale, in cui la cultura è parte attiva di processi di innovazione sociale e urbana con il Patrocinio di

Civita è al fianco di questi nuovi spazi di incontro che stanno emergendo – dai borghi storici ai cammini, dai nuovi centri culturali sino alle affermate capitali della cultura – così da accogliere diverse funzioni: intrattenimento culturale, formazione, shopping, relax, luoghi di relazione. Per il sistema Paese queste funzioni sono essenziali, perché tutto ciò è motore di idee, è motore di sviluppo economico, è motore di turismo sostenibile.

Il secondo motivo per cui siamo molto contenti di essere Partner di questa iniziativa è l’utilizzo del multimediale. Civita ha da tempo raccolto la sfida delle nuove tecnologie audiovisive al servizio di un percorso narrativo e didattico. Con l’occasione della mostra “Gustav Klimt. Sinfonia di arte immersiva” sosteniamo nuovamente questa sfida, convinti che proprio questo specifico approccio non sia finalizzato ad un evento di

solo intrattenimento, ma a una nuova espressione delle mostre d’arte, dove convivono nuovi linguaggi volti a raggiungere nuovi target. L’obiettivo primario è, da questo punto di vista, riconquistare l’attenzione e l’interesse del pubblico nel rispetto dei tempi più veloci del quotidiano vivere, andando incontro a tali esigenze anche in spazi nuovi come quelli del Tiare Shopping Center”.

Dichiara l’Assessore alla Cultura ed agli Eventi culturali del Comune di Gorizia Fabrizio Oreti “Nell’ottica del titolo di Nova Gorica e Gorizia Capitale della Cultura Europea ci accingiamo ad ospitare il mondo nei nostri territori. Diventa quindi importante il coinvolgimento tra Istituzioni e realtà sul territorio. Un coinvolgimento che tra Comune di Gorizia e Tiare è già iniziato con la collaborazione per promozione del teatro Verdi di Gorizia nei pannelli multimediali del centro commerciale e continua con altri progetti, come in questo caso, per una importante mostra immersiva relativa ad un artista conclamato nel mondo che si potrà ammirare in una ottica innovativa ed accattivante”.

Anche il Sindaco di Villesse Flavia Viola commenta: “Il comune di Villesse con favore conferisce il patrocinio all’evento organizzato da EmotionHall – Tiare Shopping dimostrandosi come sempre sensibile a sostenere ogni attività che possa perseguire non solo l’obiettivo di diffondere la cultura nel nostro territorio ed oltre, ma anche quello di coinvolgere i più giovani, nello specifico gli alunni delle scuole sia del nostro che dei comuni limitrofi, avvicinandoli all’arte con una modalità innovativa e che trova senz’altro maggior consenso nelle giovani generazioni. Gli organizzatori, non nuovi a questo tipo di evento, hanno infatti già avuto modo di verificare questa modalità di approccio alla cultura, che consente una vera e propria immersione nelle bellezze dell’arte pittorica, accompagnate da molti spunti narrativi, sempre aderenti ai fatti ed alla biografia degli artisti. Forti

pertanto dell’esperienza passata, ancora una volta si offre alla portata di tutti la bellezza della cultura ed il comune non può che aderire con entusiasmo a queste lodevoli iniziative”.

La mostra GUSTAV KLIMT. Sinfonia di arte immersiva architettura, scultura, decorazione, musica e arte digitale si fondono per entusiasmare, affascinare e meravigliare il pubblico di giovani e adulti invitandoli ad approfondire la conoscenza dell’uomo e dell’artista, la comprensione delle sue opere, la lettura stilistica attraverso la messa in scena spettacolare della tecnica pittorica. Un’immersione totale, senza soluzione di continuità, nel mondo

simbolico, enigmatico e sensuale di Gustav Klimt, artista universale che ha dato immagine alla cultura del proprio tempo, ai nuovi gusti e stili di vita. Nei suoi capolavori ha saputo investigare temi fondamentali quali la vita e la morte, la nascita e il dolore, l’amore, il rapporto tra uomo e donna, quello tra le generazioni. La visione delle sue opere è accompagnata dalle musiche memorabili del suo tempo, realizzate da compositori

leggendari come Mozart, Beethoven, Strauss e Mahler.

Per dirla con le parole di Stefano Fake, artista multimediale che da oltre un decennio porta nel mondo mostre immersive di grande successo: “GUSTAV KLIMT. Sinfonia di arte immersiva trasforma lo spazio Emotionhall in un museo del futuro, cioè in uno spazio partecipativo, all’interno del quale i visitatori vivono esperienze coinvolgenti, narrative ed educative allo stesso tempo. Grazie alle numerose installazioni multimediali presenti

in mostra, cerchiamo di coinvolgere lo spettatore mettendolo al centro dell’esperienza museale, per meravigliarlo ma anche incuriosirlo e invitarlo ad approfondire. È un grande omaggio all’arte del passato con uno sguardo all’arte del futuro.”

Il pubblico potrà infatti vivere un’esperienza immersiva a 360 gradi muovendosi tra il tunnel sensoriale interattivo, la galleria d’arte, la mirror room e tante altre sorprese tutte da scoprire.

L’interattività della mostra conferisce al visitatore il ruolo da protagonista attraverso giochi di specchi e luci, dando nuova vita alle opere rappresentate. I colori, l’oro e il suo luccichio avvolgeranno lo spettatore raccontando sia i capolavori, sia l’uomo semplice e riservato che si rese assoluto protagonista del secessionismo viennese. Leitmotiv della mostra è la “sinfonia”, il suono che nasce da ogni sua immagine, da ogni quadro e ogni decorazione, dalle opere, la poesia, le sue idee, i suoi pensieri, le sue pulsioni decorative,

mai eccessive e sempre eleganti e contro corrente, magicamente immersive.

Date e orari

Dal 26 novembre 2022 al 30 aprile 2023 – dalle ore 10 alle ore 20.30 (ultimo ingresso 19.30).

Chiusura nei giorni 25 dicembre 2022, 1° gennaio e 9 aprile 2023.

Biglietti

Biglietti disponibili su TIcketOne e presso l’InfoPoint del Tiare Shopping (tel. 0481 099480)

Bio Stefano Fomasi

Stefano Fomasi, in arte FAKE, è un artista e regista multimediale specializzato nella realizzazione di forme espositive che riuniscono arte e tecnologie, chiamate “mostre immersive” o “esperienze di arte immersiva”. Con il suo studio fiorentino

THE FAKE FACTORY ha realizzato alcuni dei titoli di maggior successo italiano e mondiale fra cui CARAVAGGIO EXPERIENCE, KLIMT EXPERIENCE, INSIDE MAGRITTE, BACH EXPERIENCE, VAN GOGH IMMERSIVE ART EXPERIENCE. Dal 2019 è ideatore

e direttore artistico del progetto FARNESINA DIGITAL ART EXPERIENCE, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri Italiano, con il fine di produrre, esporre e comunicare l’arte digitale italiana nel mondo.