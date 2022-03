“Help Ukraine” è l’iniziativa presentata oggi dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti per accogliere la popolazione in fuga dall’Ucraina che arrivano nella regione Lazio. Nel volantino, stampato in doppia lingua italiana ed ucraina ci sono le seguenti indicazioni: “Se sei ospite in una delle residenze convenzionate con la Regione Lazio,

puoi fare richiesta di beni di prima necessità (per esempio: vestiario, pannolini,

prodotti per l’igiene personale per adulti e bambini, etc.) tramite le strutture

stesse.

Se non sei alloggiato nelle residenze convenzionate, dovrai rivolgerti al Comune

di riferimento.

Chi è alloggiato nelle strutture del Comune di Roma Capitale può contattare il

numero verde 800.938.873 (tutti i giorni dalle 8 alle 20) o scrivere all’indirizzo di

posta elettronica: emergenza.ucraina@comune.roma.it

TRASPORTI GRATUITI

Al momento dell’arrivo presso gli hub individuati sul territorio del Lazio, la

Regione provvederà al trasporto delle persone che ne avessero necessità

presso i centri di accoglienza, attraverso un servizio speciale effettuato dalle

aziende di trasporto pubblico regionale.

Per utilizzare gratuitamente tutti i mezzi del trasporto pubblico (bus, metro,

treni regionali) dovrai mostrare il tesserino regionale individuale STP/ENI o altri

titoli di viaggio rilasciati dagli operatori, in funzione della tipologia del servizio

richiesto.

Alla popolazione in fuga dall’Ucraina viene riconosciuta immediatamente la

protezione temporanea, senza necessità di alcun esame istruttorio. La

protezione ha la durata di un anno, prorogabile di sei mesi in sei mesi, per

massimo un altro anno, e assicura il soggiorno, l’assistenza sanitaria, l’accesso

agli alloggi, al mercato del lavoro, all’istruzione.

Il rilascio delle attestazioni necessarie al riconoscimento dei legami parentali (figli,

nipoti del richiedente, etc.) va richiesto al Consolato ucraino a Roma, mentre le

domande di protezione temporanea possono essere presentate a: Questura di

Roma – Ufficio Immigrazione – via Teofilo Patini, 23 – Roma.

Per informazioni puoi contattare: 06.46863911 – 06.45864100 (dal lunedì al

venerdì dalle 8 alle 20) o scrivere all’indirizzo:

immigrazione.segreteria.rm@poliziadistato.it

Per l’assistenza sanitaria gratuita puoi contattare il numero verde 800.118.800

attivo h24, dove si possono ricevere anche in lingua ucraina le indicazioni per il

ritiro del codice STP/ENI (Straniero Temporaneamente Presente/ Europeo

Non Iscritto) che dà accesso, nelle strutture sanitarie pubbliche e private

accreditate, alle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti, essenziali e

continuative, per malattia e infortunio e alla prescrizione di farmaci.

L’elenco degli sportelli per il rilascio STP/ENI è all’indirizzo:

www.salutelazio.it/informazioni-per-stranieri-rilascio-stp-en

Tutte le persone in fuga dall’Ucraina devono effettuare, tramite tampone, un test

molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 entro le 48 ore dall’ingresso in

Italia. Nel Lazio questo servizio è disponibile gratuitamente in una delle

strutture drive-in (accesso in auto) o walk-in (accesso a piedi) elencate

sempre all’indirizzo:

www.salutelazio.it/informazioni-per-stranieri-rilascio-stp-eni

In caso di esito negativo del test, le persone devono osservare nei 5 giorni

successivi al tampone, il regime di autosorveglianza e monitorare l’eventuale

comparsa di sintomi correlabili all’infezione da SARS-CoV-2, con l’obbligo di

indossare le mascherine FFP2, escluso le categorie esonerate dalle normative

italiane.

In caso di positività o di comparsa di sintomi, le persone devono isolarsi in

area dedicata e contattare il numero 800.118.800: un operatore sanitario

verificherà le condizioni del paziente e indicherà sia le modalità per un idoneo

isolamento che un luogo appropriato allo scopo.

A tutti i soggetti, a partire dai 5 anni, non vaccinati o non in possesso di

documentazione attestante la vaccinazione, sarà offerta la vaccinazione anti

SARS-CoV-2 secondo le indicazioni vigenti in Italia.

Per la richiesta di alloggi temporanei, in attesa della sistemazione nelle strutture

messe a disposizione dai Comuni, puoi contattare la Protezione civile del Lazio:

• chiamando il numero verde 803555 attivo h24 (+39.06.9950.9292 per

chiamate dall’estero) dove è possibile parlare con operatori in lingua ucraina

• oppure compilando la scheda sul sito www.protezionecivile.regione.lazio.it