ROMA – “Siamo felici che la nostra Regione ospiti la Horse Green Experience Roma 2022. Progetti come questo ci aiutano a valorizzare il patrimonio naturale, sportivo e culturale del nostro territorio. Horse Green Experience rappresenta un’occasione per riflettere sull’importanza di un turismo esperienziale e sostenibile, in armonia con l’ambiente, rispettoso delle comunità e inteso come veicolo di un nuovo modello di sviluppo economico ed etico. Quello compiuto dai 25 appassionati provenienti da diverse regioni italiane, partiti oggi da Tivoli e che tra acquedotti monumentali e Castelli Romani giungeranno al Colosseo domenica, è un viaggio irripetibile che contribuisce a far scoprire luoghi nuovi e meno noti, a perdersi in una natura incontaminata e promuovere l’offerta culturale e gastronomica del territorio” – hanno dichiarato Daniele Leodori, Vicepresidente della Regione Lazio e Valentina Corrado, Assessore al Turismo ed Enti Locali della Regione Lazio.