Il Natale si avvicina e anche il Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma 3, con il patrocinio del Municipio XII Comune di Roma, ha festeggiato, lo scorso martedì 19 dicembre 2023 presso Largo Federico Caffè, nel quartiere di Monteverde.

I quattro centri diurni del DSM presenti nei Municipi XI e XII hanno messo in mostra i loro prodotti artigianali, frutto del lavoro quotidiano dei pazienti in sinergia con gli operatori delle cooperative sociali (A elle Il Punto, Il Grande Carro e Idea Prisma).

La piazza ha ospitato i pazienti con le loro creazioni dalla ceramica all’arte del mosaico, dai calendari ai diari rilegati a mano, dai dolci natalizi al book crossing. I pazienti delle case famiglia hanno mostrato i lavori realizzati in occasione del Natale: alberelli, ghirlande natalizie e quadretti.

Tutti prodotti interamente fatto a mano.

Il coro formato da pazienti del DSM ha proposto dei brani classici della musica pop partendo da Rino Gaetano, passando per Raffaella Carra e, concluso, insieme ai Pifferai D’Abruzzi , con Tu scendi dalle stelle.

Siamo rimasti affascinati dalla performance del gruppo di Aikido.

Grande emozione ha suscitato l’ascolto di testi dei pazienti che hanno trattato il tema, attualissimo, della violenza di genere dando voce alle loro riflessioni, alle esperienze personali e alle storie di cronaca.

La piazza gremita di persone ha accolto, non solo pazienti e operatori, ma anche molti abitanti del luogo, bambini a passeggio richiamati dalla brulichio e dal suono della zampogna e della cornamusa, dei Pifferai d’Abruzzi.

Il prossimo anno l’offerta dei centri diurni sarà ricca di novità e sorprese.

Vi auguriamo un sereno Natale e Felice Anno Nuovo

Dr.ssa Laura Donato

Dr.ssa Fiammetta La Civita

Assistenti sociali CSM Municipio XII