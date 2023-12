Secondo un recente rapporto dell’Ocse intitolato “Pensions at a glance”, chi inizia a lavorare in Italia oggi si ritroverà a dover aspettare fino a 71 anni per andare in pensione, la cifra più alta tra i paesi dell’Ocse dopo la Danimarca. Questa prospettiva è collegata all’aspettativa di vita e riflette una crescente tendenza verso requisiti di età più elevati per il pensionamento.

Attualmente, l’età pensionabile legale in Italia è di 67 anni, notevolmente aumentata a seguito delle riforme durante la crisi finanziaria globale. Tuttavia, il rapporto evidenzia che l’Italia offre un ampio accesso al pensionamento anticipato, spesso senza penalità. Per chi inizia ora a lavorare, l’età media di pensionamento supererà di circa quattro anni la media Ocse, attestandosi intorno ai 71 anni.

Il rapporto indica che l’Italia è uno dei nove paesi Ocse che collega l’età legale di pensionamento all’aspettativa di vita. Sebbene questo legame non sia essenziale per migliorare le finanze pensionistiche in un sistema contributivo, serve a evitare il pensionamento precoce con basse pensioni e a promuovere l’occupazione.

L’Ocse evidenzia anche che i tassi di occupazione nelle fasce di età più anziane (60-64 anni) in Italia sono tra i più bassi dopo la Francia e la Grecia. Le opportunità di andare in pensione prima dell’età legale sono considerate molto vantaggiose, contribuendo a una delle spese pensionistiche più elevate tra i paesi Ocse, pari al 16,3% del PIL nel 2021.

Il rapporto sottolinea che l’Italia avrà la spesa pensionistica più alta tra i paesi Ocse nel 2025, raggiungendo il 16,2% del PIL. Tuttavia, si prevede che questa percentuale aumenterà ulteriormente fino al 17,9% nel 2035 e poi diminuirà.

Inoltre, il reddito medio delle persone sopra i 65 anni in Italia è leggermente superiore a quello della popolazione totale, e la povertà relativa tra gli over 65 è inferiore alla media Ocse. Tuttavia, il tasso di occupazione nella fascia tra i 60 e i 64 anni è del 41%, inferiore al 54% nella media Ocse.

Il rapporto evidenzia una diminuzione della popolazione in età da lavoro e un cambiamento nel rapporto tra la fascia tra i 20 e i 64 anni e gli anziani. In Italia, nel 2052, ci saranno 78 over 65 ogni 100 tra i 20 e i 64 anni, rispetto ai 54 nell’area Ocse.