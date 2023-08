I guidatori milanesi si sono trovati a dover affrontare le multe più salate in Italia nel 2022, secondo un’analisi condotta da Facile.it e Assicurazione.it. La spesa procapite per le multe è stata di 174 euro. Approfondendo i rendiconti delle violazioni del Codice della Strada, emerge che il Comune di Milano ha incassato un notevole ammontare di 151 milioni di euro.

Non solo la città, ma l’intera Lombardia è al vertice della classifica nazionale per l’importo complessivo generato dalle multe, con quasi 194 milioni di euro nelle casse delle amministrazioni. Facile.it ha analizzato i dati dal “Rendiconto proventi violazioni codice della strada” pubblicato dal Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali. È importante notare che alcuni comuni capoluogo di provincia, tra cui Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Avellino, Pesaro, Campobasso e Alessandria, non sono inclusi nei dati.

Anche l’ANSA ha esaminato la situazione, rivelando che Roma ha incassato “solo” 133 milioni di euro, con 6,15 milioni di euro derivanti da contravvenzioni per eccesso di velocità. Torino e Bologna hanno riscosso cifre simili, rispettivamente 40,5 e 43,3 milioni di euro. A Palermo, le multe ammontano a 25,5 milioni, mentre Napoli chiude la classifica delle grandi città con 8,85 milioni di euro incassati.

Milano spicca anche per essere la città in cui si è registrato il maggior numero di contravvenzioni per eccesso di velocità, con un incasso di poco meno di 13 milioni di euro nel 2022. Questi dati riflettono le sfide che i guidatori milanesi affrontano sul fronte delle multe e dell’adesione alle norme stradali.